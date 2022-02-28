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Сегодня, 08:00

Как же хорош Малкин! Русская легенда набирает очки уже шесть матчей подряд

Российский нападающий «Питтсбурга» Малкин продлил результативную серию до шести матчей
Отдел хоккея «СЭ»
Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Коламбуса».
Фото nhl.com
Евгений — первая звезда матча в Коламбусе.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Питтсбург» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Бьоркстранд — 17 (Рословик, Ворачек), 4:43 — 1:0. Руведел — 2 (Малкин, Капанен), 19:11 — 1:1. Рословик — 9, 28:39 — 2:1. Малкин — 9 (бол., Раст, Гюнтцель), 51:54 — 2:2. Кросби — 16 (Летанг, Раст), 57:46 — 2:3.
Вратари: Мерзликинс (59:26) — Десмит.
Штраф: 20 — 4.
Броски: 34 (13+12+9) — 40 (14+14+12).
Наши: Гавриков (26.42/0/0) — Малкин (18.33/3/+1).
28 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 17072 зрителя.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин долго восстанавливался после операции и пропустил первые три месяца сезона: впервые ветеран вышел на лед только в этом году. И опасения, что Малкин уже не выйдет на свой привычный звездный уровень, не оправдались. В 19 сыгранных матчах Евгений лишь трижды уходил со льда без набранных очков.

Сегодня российский форвард стал первой звездой матча с «Коламбусом», набрав 2 (1+1) очка и продлив свою результативную серию до шести матчей.

В результативной передаче большой заслуги Малкина нет — он просто вбросил шайбу в зону, а вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин откровенно зевнул бросок Раведела.

Гол же Малкина в большинстве оказался не только важным («Пингвинз» сравняли счет в середине третьего периода), но и очень красивым — голевую перепасовку начал сам Евгений, а Кросби, Гюнцел и Раст тремя быстрыми передачами вывели Малкина на совершенно пустой угол.

Несмотря на удачную игру Малкина, не все последние игры «Питтсбурга» были удачными.С 18 по 25 февраля «Пингвинз» проиграли подряд «Торонто», «Каролине» и «Нью-Джерси», причем все три раза — в основное время. Все начало налаживаться в домашней игре с «Рейнджерс» субботним вечером (по московскому времени). Единственную шайбу в ворота Шестеркина тогда забросил как раз Малкин, а Тристан Джарри шикарно отыграл в воротах, отразив все 27 бросков соперника.

Сегодня отличную игру провел уже бэкап Джарри Кэйси Десмит, отразивший 32 броска из 34. А победу «Питтсбургу» в итоге принес Сидни Кросби, которого оставили совсем одного на пятаке. Мерзликин был в бешенстве — ему казалось, что не обошлось без атаки на вратаря. Но арбитры гол засчитали, а «Коламбус» лишился важных очков — о плей-офф теперь можно только мечтать.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 37 15 78
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 54 28 26 65
5 Коламбус 53 27 26 55
6 Айлендерс 49 20 29 48
7 Филадельфия 52 16 36 42
8 Нью-Джерси 52 18 34 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 52 34 18 72
4 Бостон 52 31 21 66
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 53 23 30 55
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 53 29 24 65
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 53 29 24 61
5 Анахайм 55 25 30 59
6 Ванкувер 54 26 28 58
7 Сан-Хосе 52 23 29 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
Результаты / календарь
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28.02 02:00
Коламбус – Питтсбург
 2 : 3
28.02 03:30
Рейнджерс – Ванкувер
 2 : 5
28.02 04:30
Анахайм – Айлендерс
0 : 4
28.02 06:00
Сан-Хосе – Сиэтл
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 74
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 49 37
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 53 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.03
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
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