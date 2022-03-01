Овечкин разнес клюшку в щепки! Капитан «Вашингтона» провалил еще один матч
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Торонто» — 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)
Голы: Бантинг — 19 (Марнер, Сандин), 2:35 — 0:1. Шири — 12 (Бэкстрем, Карлсон), 16:23 — 1:1. Нюландер — 22 (Таварес, Керфут), 18:49 — 1:2. Холл — 2 (Марнер, Райлли), 19:58 — 1:3. Уилсон — 16 (бол., Овечкин, Карлсон), 30:11 — 2:3. Уилсон — 17 (мен., Фехервари, Карлсон), 41:44 — 3:3. Сандин — 3 (Холл, Таварес), 56:37 — 3:4. Энгвалль — 9 (Михеев), 58:59 — 3:5.
Вратари: Самсонов (Ванечек, 20:00, 58:45) — Мразек.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 33 (12+11+10) — 28 (10+9+9).
Наши: Кузнецов (20.40/1/-4), Овечкин (20.16/4/-4), Орлов (18.32/2/0) — Любушкин (14.21/0/+1), Михеев (15.27/6/+1).
1 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
Вторая половина февраля — точно не самое удачное время для «Вашингтона». Мало того, что команда Питера Лавиолетта уступила четырежды в последних шести матчах и сейчас вынуждена довольствоваться только восьмым местом на Востоке. Так еще и ударная связка Кузнецов — Овечкин если не угодила в яму, то как минимум словила неприятную предвесеннюю хандру.
Вот и сегодня в матче с разыгравшимся и дико результативным «Торонто» русская парочка вместе с Дмитрием Орловым и Ильей Самсоновым не смогла помочь «Кэпиталз» прервать серию поражений, которая длится уже три матча.
Кузнецов отметился в протоколе лишь двумя удалениями — причем второе пошло в плюс и обернулось для «Столичных» голом в меньшинстве от Тома Уилсона. Самсонов получил от «Мэйпл Лифс» трешку за 20 минут и после первого перерыва уступил место в рамке Витеку Ванечеку. А капитан «Вашингтона», несмотря на голевой пас в большинстве, и вовсе закончил встречу с показателем полезности -4. И это после того, как он провалился в матче с «Филадельфией».
Например, в моменте с первым голом Овечкин вместе с Кузнецовым не доглядели за накатившим на пятак Майклом Бантингом.
А в эпизоде с третьей шайбой великий снайпер, несмотря на все старания, так и не сумел заблокировать на своем пятаке клюшку Джастина Холла. Впрочем, здесь претензии нужно предъявлять защитникам и центральному нападающему, а также Самсонову, не сумевшему прижать шайбу с нескольких попыток.
По-настоящему провалился Овечкин лишь когда «Торонто» за 3 минуты до сирены при счете 3:3 забросил победную шайбу. В этом микроматче именно Александр должен был держать здорово откликнувшегося на пас Холла шведа Расмуса Сандина.
И лучше всего описывает нынешнюю форму россиянина видео, на котором он в щепки ломает клюшку после финальной сирены.
На первый взгляд, 3 (2+1) очка в последних шести матчах — вполне достойный результат, учитывая текущее состояние «Вашингтона». Тем более, глупо было ждать, что главный преследователь Гретцки проведет весь чемпионат так же лихо, задорно и результативно, как старт и первую половину регулярки. Но прямо сейчас Овечкин выглядит абсолютно разобранным. И без его помощи аморфные «Кэпиталз» вряд ли сумеют переломить ситуацию. Какой уж тут рекорд Ягра (766), когда его команда начала заваливаться в штопор?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|37
|15
|78
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|53
|33
|20
|71
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|53
|27
|26
|55
|6
|Айлендерс
|49
|20
|29
|48
|7
|Нью-Джерси
|53
|19
|34
|43
|8
|Филадельфия
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|2
|Тампа-Бэй
|51
|34
|17
|74
|3
|Торонто
|53
|35
|18
|74
|4
|Бостон
|52
|31
|21
|66
|5
|Детройт
|53
|23
|30
|52
|6
|Оттава
|51
|19
|32
|43
|7
|Баффало
|54
|16
|38
|40
|8
|Монреаль
|53
|13
|40
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|53
|39
|14
|82
|2
|Сент-Луис
|52
|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|50
|31
|19
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
|Виннипег
|53
|23
|30
|55
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|51
|31
|20
|68
|2
|Лос-Анджелес
|53
|29
|24
|65
|3
|Вегас
|53
|29
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|53
|29
|24
|61
|5
|Анахайм
|55
|25
|30
|59
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|53
|24
|29
|54
|8
|Сиэтл
|55
|16
|39
|37
|1.03
|03:30
|
Вашингтон – Торонто
|3 : 5
|1.03
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|7 : 2
|1.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|75
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|74
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|37
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|36
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|53
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|23
|2.03
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03