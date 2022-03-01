Овечкин разнес клюшку в щепки! Капитан «Вашингтона» провалил еще один матч

Неудачная полоса «Кэпиталз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Торонто» — 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Голы: Бантинг — 19 (Марнер, Сандин), 2:35 — 0:1. Шири — 12 (Бэкстрем, Карлсон), 16:23 — 1:1. Нюландер — 22 (Таварес, Керфут), 18:49 — 1:2. Холл — 2 (Марнер, Райлли), 19:58 — 1:3. Уилсон — 16 (бол., Овечкин, Карлсон), 30:11 — 2:3. Уилсон — 17 (мен., Фехервари, Карлсон), 41:44 — 3:3. Сандин — 3 (Холл, Таварес), 56:37 — 3:4. Энгвалль — 9 (Михеев), 58:59 — 3:5.

Вратари: Самсонов (Ванечек, 20:00, 58:45) — Мразек.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (12+11+10) — 28 (10+9+9).

Наши: Кузнецов (20.40/1/-4), Овечкин (20.16/4/-4), Орлов (18.32/2/0) — Любушкин (14.21/0/+1), Михеев (15.27/6/+1).

1 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Вторая половина февраля — точно не самое удачное время для «Вашингтона». Мало того, что команда Питера Лавиолетта уступила четырежды в последних шести матчах и сейчас вынуждена довольствоваться только восьмым местом на Востоке. Так еще и ударная связка Кузнецов — Овечкин если не угодила в яму, то как минимум словила неприятную предвесеннюю хандру.

Вот и сегодня в матче с разыгравшимся и дико результативным «Торонто» русская парочка вместе с Дмитрием Орловым и Ильей Самсоновым не смогла помочь «Кэпиталз» прервать серию поражений, которая длится уже три матча.

Кузнецов отметился в протоколе лишь двумя удалениями — причем второе пошло в плюс и обернулось для «Столичных» голом в меньшинстве от Тома Уилсона. Самсонов получил от «Мэйпл Лифс» трешку за 20 минут и после первого перерыва уступил место в рамке Витеку Ванечеку. А капитан «Вашингтона», несмотря на голевой пас в большинстве, и вовсе закончил встречу с показателем полезности -4. И это после того, как он провалился в матче с «Филадельфией».

Например, в моменте с первым голом Овечкин вместе с Кузнецовым не доглядели за накатившим на пятак Майклом Бантингом.

А в эпизоде с третьей шайбой великий снайпер, несмотря на все старания, так и не сумел заблокировать на своем пятаке клюшку Джастина Холла. Впрочем, здесь претензии нужно предъявлять защитникам и центральному нападающему, а также Самсонову, не сумевшему прижать шайбу с нескольких попыток.

По-настоящему провалился Овечкин лишь когда «Торонто» за 3 минуты до сирены при счете 3:3 забросил победную шайбу. В этом микроматче именно Александр должен был держать здорово откликнувшегося на пас Холла шведа Расмуса Сандина.

И лучше всего описывает нынешнюю форму россиянина видео, на котором он в щепки ломает клюшку после финальной сирены.

На первый взгляд, 3 (2+1) очка в последних шести матчах — вполне достойный результат, учитывая текущее состояние «Вашингтона». Тем более, глупо было ждать, что главный преследователь Гретцки проведет весь чемпионат так же лихо, задорно и результативно, как старт и первую половину регулярки. Но прямо сейчас Овечкин выглядит абсолютно разобранным. И без его помощи аморфные «Кэпиталз» вряд ли сумеют переломить ситуацию. Какой уж тут рекорд Ягра (766), когда его команда начала заваливаться в штопор?