«Ты заставил всех россиян гордиться тобой». Овечкин ворвался в топ-5 снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин начал новый сезон с двух голов, прошел Марселя Дионна и продолжает гонку за рекордом Уэйна Гретцки.

Овечкин и голы

36-летний Овечкин открыл 17-й сезон в НХЛ. «Вашингтон» на своей заполненной арене в первом матче регулярного чемпионата обыграл «Рейнджерс» — 5:1.

Выход капитана «Кэпиталз» на лед оставался под вопросом из-за повреждения нижней части тела в выставочной встрече с «Филадельфией» неделю назад. После первой победы в регулярке форвард пошутил: что все в порядке и он не пропустит старт сезона, понял сразу после игры с «Флайерз».

В этом матче Овечкин:

— вместе с Евгением Кузнецовым стал ассистентом Ти Джея Оши и Джастина Шульца в их голах в большинстве

— поздравил 19-летнего дебютанта, форварда Хендрикса Лапьера с первой шайбой в лиге (когда-то канадец мечтал был как Ови, а теперь оказался рядом с ним)

— отличился на добивании в новом розыгрыше большинства после щелчка Оши и отскока от груди Конора Шири, открыл счет своим шайбам в этом сезоне и сравнялся с Марселем Дионном в топ-5 снайперов в истории НХЛ (731 гол)

— установил окончательный счет и оформил дубль после суперзаброса Кузнецова в тот момент, когда после игры 4 на 4 его команда несколько секунд должна была провести в меньшинстве (у Евгения в этот вечер — не менее яркий хоккей и три передачи)

Овечкин вышел на чистое пятое место по голам в регулярных чемпионатах — 732 в 1198 матчах. Марсель Дионн и другие легенды теперь позади, а впереди всего четыре великих — Бретт Халл (741 в 1269), Яромир Ягр (766 в 1733), Горди Хоу (801 в 1767) и Уэйн Гретцки (894 в 1487).

Alex Ovechkin scores his second goal of the game and the 732nd goal of his career, passing Marcel Dionne for the fifth-most goals in NHL history. pic.twitter.com/DB69EbxHoM — CapitalsPR (@CapitalsPR) October 14, 2021

Ови провел 150-й матч в карьере с двумя и более голами, и это четвертый показатель после Гретцки (189), Халла (158) и Марио Лемье (154). Также россиянин забил 270-й гол в большинстве и теперь всего в четырех шагах от рекорда Дэйва Андрейчука.

Дионн и кепка

После того как Овечкин обошел Дионна, на кубе арены «Вашингтона» показали записанное приветствие канадской легенды. Россиянин получил очередную овацию и в ответ поприветствовал публику.

Дионн вспомнил о легендарных матчах Канады и СССР. И пообещал весь день носить кепку «Кэпиталз» вместо своей именной.

— Привет, Ови. Хочется поздравить тебя по-особенному, — сказал Дионн. — Я знал, что ты меня обойдешь. Я знал это, когда ты выбил 700. Но что самое важное во всем этом, так это уважение. Я прошел всех своих героев и все еще лучший французский канадец всех времен.

50 лет назад я играл за сборную Канады — и мы встречались с русскими. Ты тогда еще даже не родился. Давай скажу тебе: русские были нечто. Они были очень хороши. У меня был шанс увидеть всех великолепных русских хоккеистов. Хочу напомнить, чтобы и ты не забывал их.

У тебя есть особенное качество. Ты настоящий снайпер. Это невероятно. Ты прошел меня, а теперь собираешься обогнать приятеля Бретта Халла — и это ничего. Великий Горди [Хоу], как долго он ни играл, никогда не забивал 50 голов [за сезон]. Уэйн? Забудьте! Другой класс. Но у тебя есть бросок. И у тебя есть шанс.

Что ж, этот день настал. Спасибо тебе, что когда ты прошел отметку в 700 голов, мое имя было везде. Сейчас меня вспоминали каждый день. Вот моя кепка, которая напоминает мне, кто я. И теперь, когда ты меня обошел, обещаю весь день носить твою кепку. Всего тебе наилучшего, большое спасибо. Ты заставил всех россиян, всю страну гордиться тобой.Это невероятное достижение. И не останавливайся!

Listen to the full unedited congrats message from Marcel Dionne to Ovi.#ALLCAPS pic.twitter.com/ipaVDBVORz — Washington Capitals (@Capitals) October 14, 2021

Гретцки и ожидание

Великий канадец уже несколько лет, в том числе в личных разговорах, говорит о том, как ждет россиянина на рекордной отметке. И снова повторил эти слова в мини-сценке с коллегой-аналитиком Риком Токкетом в студии NHL on TNT перед матчем «Вашингтона». Обладатель Кубка Стэнли с «Питтсбургом» и лидер по числу хет-триков Горди Хоу сделал вид, что легенда просто хорошо играет на камеру.

— Думаю, это будет здорово для игры, — сказал Гретцки о шансе Овечкина переписать его рекорд.

— Пожалуйста, только не говори, что хочешь, чтобы это случилось, — пошутил в ответ Токкет.

— Нет, я хочу, — настоял Великий. — Считаю, это здорово для игры.

— Вы не поверите этому, — отреагировал Токкет.

— Я — да, — сказал Гретцки. — С моей точки зрения, когда мы говорим об игроках, то всегда называем, кем он был и что внес в игру команды. Обо мне всегда говорили, что я распасовщик, плеймейкер. У меня не было репутации величайшего снайпера, и это меня устраивало. Так что вот почему думаю, если Алекс сможет оставаться здоровым, будет прекрасно для игры, что он побьет рекорд. Потому что он — величайший снайпер, которого мы когда-либо видели, ведь сейчас сложнее забивать, чем это было 30, 40 или 50 лет назад.

Также Великий еще раз оценил эффективность Овечкина при игре в его офисе в круге для вбрасывания и пошутил о темпе рекордсменов. Во второй половине своей невероятной 20-летней карьеры канадец только дважды выбил больше 30 голов, а россиянину после подписания пятилетнего контракта для повторения рекорда требуется забрасывать в среднем 33 шайбы за регулярку.

— Он располагается в свободной зоне между защитниками и форвардами, и все знают, что будет дальше. Его бросок — ракета, никогда не промахивается, — сказал Гретцки. — Я всегда шучу, что первые 700 голов — самые легкие. А вот следующие 150 — самые тяжелые.

Have you ever wanted to see @WayneGretzky interview Alex Ovechkin (@ovi8)?



Yeah, us too. AND HERE IT IS! ? #NHLFaceOff pic.twitter.com/z55BzU4tNV — NHL (@NHL) October 14, 2021

Овечкин и старость

После матча Гретцки лично поздравил Овечкина из студии «Привет, Алекс, это Уэйн» и вместе с коллегами взял у него интервью. Великий обратил внимание, что форвард выглядит свежее и сильнее, чем в прошлом сезоне, — и это плохая новость для всех соперников в лиге. Россиянин согласился и напомнил: прошлый год после вспышки коронавируса был совершенно другим и очень странным. В этом пора получать удовольствие от игры, забивать и еще раз забивать.

У Ови уточнили, как много времени у него с супругой Анастасией и Никласом Бэкстремом заняли съемки забавного ролика о страховании, в котором капитан с одноклубником завтракал дома на диване. И услышали шутку, что он так напился молока, что это ощущается до сих пор. Россиянина также попросили ответить критикам, которые считают, что состав «Вашингтон» слишком стар и чемпионское окно для этой команды уже закрылось. Экс-тафгай Джон Скотт недавно высказался более резко: «Кэпиталз» превратятся в мусор, а Овечкин не приблизится к рекорду Гретцки.

— Ничего [не скажу]. Каждый имеет свое мнение, — отреагировал форвард. — Кто-то скажет, что мы стары и не добьемся успеха. Это их право. Мы просто будем играть и стараться делать это как можно лучше. Посмотрим.

A good summer and a good start to the 2021-22 season for Alex Ovechkin (@ovi8)! ?



Four-point game and now 5th on the all-time goals list? Not a bad night if you ask us. #NHLFaceOff pic.twitter.com/qJaU8gxg52 — NHL (@NHL) October 14, 2021

Александр и топор

Капитан «Вашингтона» был признан первой звездой матча, а также отмечен командой как лучший форвард вечера. В прошлом сезоне в раздевалке «Кэпиталз» по такому случаю проходили церемонии в стиле карате с раздачей повязок на голову, теперь в теме «Викингов» появились щит и топор. Это обновление задумки главного тренера Питера Лавиолетта. Овечкин получил оружие, проверил острие, подбодрил партнеров и предложил продолжать в том же духе.

«Я не так долго работаю в «Вашингтоне», но у меня такое ощущение, что мы каждый вечер благодарим Овечкина и празднуем очередное достижение. Он обгоняет кого-то, ставит новые рекорды или просто делает что-то невероятное», — сказал Лавиолетт журналистам. А Оши заметил: «Большая честь быть рядом, помогать ему обходить легенд одну за другой. Постоянно говорю Овечкину, что буду хвастаться внукам, что играл с Великой Восьмеркой. Все это шутки, но ведь так на самом деле и будет».

— Я просто наслаждаюсь своим временем, — сказал Александр на пресс-конференции после очередного вопроса о вхождении в исторический топ-5. — Конечно, это огромная привилегия — быть в этом списке. Но всегда говорил, что идем от игры к игре, день за днем.

Капитан оценил значение публики на арене после возвращения зрителей.

— Атмосфера сумасшедшая, — сказал Овечкин. — Думаю, мы все скучали по такому последние пару лет. Это совершенно другое чувство, когда все поддерживают тебя. Как бы ни шла игра, ты слышишь публику, и это дает тебе энергию. На пустой арене слышишь одну скамейку и себя. А тут вообще ничего не слышно. И это клево.

Про выход на пятое место списка снайперов форвард говорил меньше, чем о результате команды и публике, а также о дебютном голе Лапьера.

— Да, я просто стараюсь делать свою работу, — заметил россиянин. — И знаете, если у меня есть шанс, должен его использовать.

Овечкин сказал, что после недавнего повреждения чувствует себя хорошо, а также пошутил о первом голе в меньшинстве с 3 января 2009 года, когда он провел победную шайбу в домашнем матче с «Рейнджерс».

— Я же говорю вам. В любое время. Я готов, — заверил Ови.

Через три дня «Вашингтон» принимает «Тампу». Чемпион едет в столицу после провала в стартовом матче с «Питтсбургом». Овечкин определенно готов идти дальше.