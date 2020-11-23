Легенда мирового хоккея Яромир Ягр побывал в Москве в качестве приглашенного гостя на 70-летие «Авангарда»

— Я был в России очень давно, — начал Ягр. — Могу говорить по-русски, хотя, по-моему, уже все забыл. Но я попробую. Когда я узнал, что «Авангард» будет праздновать 70-летие, то очень обрадовался. Это большая история хоккея. И солидная дата. Когда я играл в НХЛ в 2017-м, лиге исполнялось 100 лет. Но и 70 — это много, ведь клуб создали сразу после Второй мировой войны. Я очень рад, что могу участвовать в этой истории.

Когда меня пригласили в «Авангард» впервые, я не знал ничего ни о городе, ни о клубе. Но игра за омский клуб стала одним из самых ярких моментов в моей карьере. Помню, после локаутного сезона я даже не хотел возвращаться в НХЛ. Да, я вернулся, но потом играл в России еще три года.

Далее Ягр отвечал уже на английском.

— Может ли пандемия помешать Александру Овечкину обогнать Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ?

— Когда я решил во второй раз поехать играть в Россию, то было понятно, что мне рекорд Гретцки уже не побить. Но после того, как я вернулся, я провел в НХЛ еще шесть лет. Если бы я остался в НХЛ, может быть, у меня бы и был шанс. Но я никогда не считал себя чистым снайпером. Алекс Овечкин — снайпер. Шесть лет назад я бы сказал, что у него нет никаких шансов. Но когда он изменил свой стиль игры, может быть, стал работать лучше, чем делал до этого, то стал более эффективным. Если у него будет такая цель, он будет по-прежнему здоров, а мир вернется к нормальной жизни — то сможет.

— «Авангард» и «Питтсбург», где вы играли, не самые большие города по количеству населения. Почему хоккейные команды из этих городов настолько популярны?

— Там знают, как сделать болельщиков счастливыми и каких игроков подписывать. Знают, как играть для фанатов. Обе эти команды никогда не играли от обороны, все время атаковали, старались забивать много голов. «Авангард» — одна из лучших команд, всегда старалась заполучить самых лучших игроков. Менеджмент всегда делал отличную работу.

— Ваш бывший партнер по сборной Чехии Томаш Плеканец сказал, что Ягр будет играть до 50. В какой вы форме сейчас, как ее поддерживаете?

— Этот сезон, конечно, не такой, как другие. Полная неизвестность каждый день. Это забирает у меня массу энергии. Даже несмотря на то, что я обожаю хоккей. Я не тренируюсь так, как должен, иногда потому, что все закрыто из-за пандемии. Я хочу сыграть в этом сезоне и буду готов к плей-офф. Мой «Кладно» сейчас во втором дивизионе, надо возвращаться в первый. А я хочу быть игроком, который помогает команде, но сейчас я не чувствую, что могу так уж сильно помочь.

— «Кладно» подписал известного в России защитника Степана Захарчука. Если бы у вас были возможности, кого бы взяли в свою команду?

— Любого, да? (На этот вопрос Ягр ответил по-русски.) Если любого, то из «Авангарда» бы никого не взял, потому что Овечкин и Макдэвид не играют за «Авангард». Я бы взял этих двоих и смотрел, как они играют. Тренировал бы их. Очень удобно давать установку. Сказал бы им: идите и забейте голы.

— Насколько тяжело вам именно как менеджеру вашего клуба? Как обстоят дела с финансами в «Кладно»?

— Трудно и будет трудно. Тяжело было и до эпидемии, лига не была здоровой. Игроки в Чехии получали гораздо больше, чем они должны получать. В нашем чемпионате не так много команд, которые могут позволить хороших игроков. А сейчас после пандемии все еще сложнее. Считаю, что зарплаты в чешском первенстве надо понизить на 20-30 процентов. Мы в «Кладно» пока не урезали зарплаты. Надеюсь, что лига начнет сезон и тогда придут новые спонсоры.

— Понятно, что от игры в России у вас осталось множество ярчайших воспоминаний. Какие из них самые яркие?

— Когда я играл там, то был очень популярен. Мне очень нравилось, я отвечал взаимностью, тепло относился ко всем омичам. Мало что изменилось с тех пор, у меня по-прежнему огромное количество друзей в Омске. Очень уважаю игроков из России, как и всех людей в вашей стране. За что мне всегда нравились российские игроки, так это за их любовь к родине. Они всегда готовы играть за сборную. В других странах — совсем по-другому. Когда у ваших игроков есть шанс биться в сборной, они всегда едут.

— После плей-офф чемпионата Чехии намерены продолжить карьеру? Или он станет последним?

— Очень сложный вопрос... Как объяснить. Хоккей становится все сложнее и сложнее с каждым годом. Все сложнее и сложнее тренироваться... (После паузы.) Драйв от того, что ты лучше других, далеко не такой сильный по сравнению с тем, когда ты был молод. Я по-прежнему люблю игру, но драйв уже не тот. Все может измениться в любую минуту. Любому человек в мире нужна мотивация. Я должен искать ее каждый день. Есть еще плохая мотивация, когда кто-то говорит, что ты уже недостаточно хорош. Ты должен использовать это, чтобы снова стать лучше. Я верю, что с новой силой получу новый драйв. Я не думаю, что это мой последний сезон. Одну вещь я не успел сделать. У нас своя «Зимняя классика» в Чехии. Она будет в следующем году в декабре. Должна была состояться в этом, но ее перенесли из-за пандемии. Это будет целая серия игр. Я обещал, что буду играть там. Так что... Это мой не последний сезон!