Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:00

Овечкин бьется как лев. Победная шайба капитана вернула «Вашингтон» в зону плей-офф

«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мориц Зайдер и Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
В важнейшем матче за восьмерку «Столичные» переиграли «Детройт».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Вашингтон» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Строум — 27 (Фехервари), 37:47 — 0:1. Овечкин — 30 (Оши), 39:52 — 0:2. Кейн — 20 (Перрон, Раймонд), 59:58 — 1:2.
Вратари: Лайон (56:39 — 59:13, 59:22) — Линдгрен.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 43 (17+10+16) — 23 (8+8+7).
Наши: — - Алексеев (15.08/1/0), Овечкин (15.11/2/+1).
10 апреля. Детройт. Little Caesars Arena.

Несмотря на шесть поражений подряд, «Вашингтон» продолжает бороться за плей-офф и сохраняет неплохие шансы на попадание в топ-8 на «Востоке». «Детройт» — прямой конкурент «Кэпиталз» в этой борьбе. Матч с «Ред Уингз» был во многом решающим: в случае победы команды Овечкина гонка продолжается, при поражении отрыв «Детройта» достигал уже трех очков.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Для победы «Вашингтону» пришлось провести идеальный матч в понимании Спенсера Карбери: противник больше атакует, но «Вашингтон» находит парочку своих моментов и реализует их. Ровно так же вышло и сегодня. «Детройт» владел инициативой на протяжении практически всего матча, но упустил ее в концовке второго периода: на этом отрезке «Ред Уингз» получили в свои ворота две шайбы.

Сначала Дилан Строум кистевым удачно попал в ближний угол, а за восемь секунд до конца периода так же мощно в ближний бросил и Александр Овечкин. Совсем не выручил свою команду голкипер «Детройта» Алекс Лайон, который в 31 год проводит первый полноценный сезон в НХЛ.

Овечкин после ужасного старта в чемпионате смог забросить уже 30 шайб в регулярке и стал первым за всю историю НХЛ, кто выбивает этот показатель на протяжении 18 сезонов подряд. За карьеру на счету российского форварда уже 852 шайбы, до повторения рекорда Гретцки — 42. В нынешней форме Ови способен забросить столько за один сезон.

В третьем периоде «Детройт» активно пытался отыграться, но голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен не дрогнул. Наиболее близки к заброшенной шайбе «Красные Крылья» были, играя в большинстве. В третьем периоде такая возможность у «Детройта» была дважды, но оба раза у «Вашингтона» получалось выдержать натиск.

Александр Овечкин. Овечкин побил рекорд Гартнера по количеству сезонов с 30 и более голами

Невероятно обидно должно быть Линдгрену, у которого таки самым наглым образом украли «сухарь» за секунду до конца матча. Защитники «Вашингтона» уже бросили играть, чем и воспользовался Патрик Кейн. Но на итоговый результат эта шайба не повлияла: победа «Кэпиталз» (2:1).

После этой победы «Вашингтон» вновь вернулся в зону плей-офф. Сейчас у команды Овечкина 85 очков и четыре матча впереди. У основных конкурентов столько же игр в запасе, но на одно очко меньше.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Впереди у «Вашингтона» важнейшая игра против «Баффало». Аналитики букмекерской компании FONBET считают «Сейбрз» фаворитами: на их победу в основное время можно поставить за 2.15, вероятность данного исхода — примерно 47%. Успех «Кэпиталз» котируется за 2.75 (36%), ничья — за 4.50 (17%).

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
9
68
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин, Малкин или Федотов? Кто попадет в плей-офф НХЛ: ключевые расклады
Семин восхитился игрой Овечкина: «У него бросок необыкновенной силы»
Мэттьюс — о рекорде по голам в НХЛ в XXI веке: «Круто — обойти Овечкина»
Овечкин о своем рекорде по сезонам с 30 голами в НХЛ: «Это довольно большая цифра»
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Мэттьюс побил рекорд Овечкина XXI века
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мэттьюс догнал Овечкина! Американец повторил исторический рекорд XXI века

Кучеров не думает останавливаться. Снова сделал ассистентский хет-трик и остался первым в гонке бомбардиров
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 79 53 26 110
2 Каролина 79 50 29 107
3 Айлендерс 78 36 42 87
4 Вашингтон 78 37 41 85
5 Питтсбург 78 36 42 84
6 Филадельфия 79 36 43 83
7 Нью-Джерси 79 37 42 79
8 Коламбус 79 26 53 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 79 49 30 104
3 Торонто 78 46 32 101
4 Тампа-Бэй 78 44 34 95
5 Детройт 78 38 40 84
6 Баффало 79 37 42 79
7 Оттава 78 34 44 72
8 Монреаль 78 30 48 72
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 79 50 29 109
2 Колорадо 79 49 30 104
3 Виннипег 78 48 30 102
4 Нэшвилл 79 45 34 95
5 Сент-Луис 78 41 37 87
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 78 33 45 71
8 Чикаго 77 23 54 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 78 48 30 104
2 Эдмонтон 76 47 29 99
3 Лос-Анджелес 78 41 37 93
4 Вегас 77 42 35 92
5 Сиэтл 77 33 44 79
6 Калгари 77 35 42 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 78 18 60 45
Результаты / календарь
30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
10.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 5 : 2
10.04 02:00
Нью-Джерси – Торонто
 2 : 5
10.04 02:00
Флорида – Оттава
 2 : 0
10.04 02:00
Айлендерс – Рейнджерс
4 : 2
10.04 02:00
Монреаль – Филадельфия
 9 : 3
10.04 02:00
Бостон – Каролина
 1 : 4
10.04 02:00
Детройт – Вашингтон
 1 : 2
10.04 03:00
Нэшвилл – Виннипег
 3 : 4 ОТ
10.04 03:00
Даллас – Баффало
 3 : 2
10.04 04:30
Колорадо – Миннесота
 5 : 2
10.04 05:00
Сиэтл – Аризона
 5 : 0
10.04 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 3 : 1
10.04 05:30
Сан-Хосе – Калгари
 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 77 139
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 77 66
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 75 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 79 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 15 1.83
Новости
RSS RSS
Все новости