«Кэпиталз» выиграли самый важный матч.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Овечкин — 31 (Макилрат, Оши), 18:08 — 0:1. Джонсон — 5 (Замула, Кутюрье), 32:29 — 1:1. Оши — 12 (п.в., Дауд), 57:00 — 1:2.

Вратари: Эрссон (56:50 — 57:00, 57:09 — 57:28, 57:37) — Линдгрен.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 28 (7+8+13) — 18 (7+5+6).

Наши: Замула (19.25/2/+1) — Алексеев (21.01/0/-1), Овечкин (14.55/1/+1).

17 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Незадолго до развязки регулярного чемпионата и окончания гонки за последнее место в плей-офф на «Востоке» можно было поймать себя на мысли — желать попадания «Вашингтона» в кубковую восьмерку хочется не столько из-за наличия в команде Александра Овечкина, столько из-за того, что пришлось пережить главному тренеру «Кэпиталз» Спенсеру Карбери в его дебютный энхаэловский сезон.

Распродажа на дедлайне, отсутствие Никласа Бэкстрема, огромные проблемы с центральной осью и атакой, слабый старт от Овечкина, обмен Евгения Кузнецова, постоянные травмы Ти Джея Оши, попадание сразу двух человек в Программу помощи игрокам, очередная длительная дисквалификация Тома Уилсона — как с таким ворохом проблем вообще можно было претендовать на плей-офф? Любой другой ровесник поседел бы на его месте при наличии волос. Благо, эта проблема ему по понятным причинам не грозила. Канадский коуч попросту все эти месяцы выжимал воду из камня. И ведь выжал!

Начало ключевого матча сезона рисковало стать для гостей обескураживающим и напомнило, что арбитры в НХЛ — далеко не боги, коими их усиленно рисуют некоторые болельщики и эксперты. Всему виной — эпизод с броском Джоэля Фараби, который на девятой минуте отбил Чарли Линдгрен. И все бы ничего, не отрази голкипер «Кэпиталз» шайбу вверх и не спланируй она в его ворота сразу после того, как судьи потеряли ее из виду и поспешили остановить игру. Смешнее всего, что затянувшийся на несколько минут видеоповтор так и не принес хозяевам первый гол.

Реакция Джона Тортореллы на решение Келли Сатерлэнда говорит сама за себя. В качестве же компенсации люди в полосатых свитерах мгновенно углядели подножку от Тома Уилсона и в качестве компенсации подарили большинство пенсильванцам. Впору ли совету ветеранов «Филадельфии» во главе с Бобби Кларком после такого писать письмо Гэри Беттмэну с требованием реформировать систему судейства в НХЛ и перестать душить легендарный клуб?

Кто точно понимал всю важность и значимость сегодняшней встречи, так это Овечкин. В заключительной игре регулярки капитан «Столичных» на льду не растворился и сумел открыть счет. Под конец стартовой двадцатиминутки накатил на пятак и сумел удачно подставить клюшку под наброс Дилана Макилрата, сократив отставание от Гретцки в Великой погоне до 41-й шайбы.

«Очевидно, это был довольно сумасшедший бросок. Мы возьмем эту игру и пойдем дальше», — смеясь прокомментировал свой гол Ови в перерыве клубному телевещателю.

Однако как бы ни горели глаза у «Вашингтона», «Филадельфия» не желала спокойно смотреть за тем, как у нее идет насморку весь сезон. В середине второго периода «Флайерз» все-таки добились своего и сравняли счет благодаря голу Эрика Джонсона, здорово подправившему кистевой бросок Егора Замулы от синей линии.

Героем же второго периода для «Вашингтона» стал Линдгрен, не дрогнувший в главный момент всего регулярного чемпионата. Если бы не суперспасение американского вратаря, укравшего щитком гол у Тайсона Форстера, хозяева укатили бы на перерыв, ведя 2:1. Подвести партнеров и перечеркнуть целую россыпь шикарных матчей в своем исполнении один из ключевых игроков команды Спенсера Карбери сегодня попросту не мог.

Ну а в третьем периоде случилось то, что все предсказывали задолго до начала матча «Уэллс Фарго-центре». Для попадания в плей-офф парням Тортореллы нужно было кровь из носу обыгрывать «Кэпиталз» исключительно в основное время. Поэтому, когда за несколько минут до финальной сирены на табло горел счет 1:1, тренерам «Флаерз» не оставалось ничего, кроме как разыграть карту с шестым полевым игроком. Вот только гости, которых устраивала любая победа, мимо пустого створа не промахнулись, сделав столицу США счастливой. На чудесное спасение «Детройта» в параллельном матче им было уже плевать.

Теперь в первом раунде «Вашингтон» ждут «Рейнджерс» с Артемием Панариным, Игорем Шестеркиным и их бывшим тренером Питером Лавиолеттом, забравшим вместе с «синерубашечниками» Президентский кубок. Нам же пока ничего не остается, кроме как просто порадоваться за Овечкина и компанию — сегодня они испытывают искреннее человеческое счастье.