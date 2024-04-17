«Вашингтон» — в плей-офф! Совсем скоро Овечкин встретится с Панариным
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Овечкин — 31 (Макилрат, Оши), 18:08 — 0:1. Джонсон — 5 (Замула, Кутюрье), 32:29 — 1:1. Оши — 12 (п.в., Дауд), 57:00 — 1:2.
Вратари: Эрссон (56:50 — 57:00, 57:09 — 57:28, 57:37) — Линдгрен.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 28 (7+8+13) — 18 (7+5+6).
Наши: Замула (19.25/2/+1) — Алексеев (21.01/0/-1), Овечкин (14.55/1/+1).
17 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.
Незадолго до развязки регулярного чемпионата и окончания гонки за последнее место в плей-офф на «Востоке» можно было поймать себя на мысли — желать попадания «Вашингтона» в кубковую восьмерку хочется не столько из-за наличия в команде Александра Овечкина, столько из-за того, что пришлось пережить главному тренеру «Кэпиталз» Спенсеру Карбери в его дебютный энхаэловский сезон.
Распродажа на дедлайне, отсутствие Никласа Бэкстрема, огромные проблемы с центральной осью и атакой, слабый старт от Овечкина, обмен Евгения Кузнецова, постоянные травмы Ти Джея Оши, попадание сразу двух человек в Программу помощи игрокам, очередная длительная дисквалификация Тома Уилсона — как с таким ворохом проблем вообще можно было претендовать на плей-офф? Любой другой ровесник поседел бы на его месте при наличии волос. Благо, эта проблема ему по понятным причинам не грозила. Канадский коуч попросту все эти месяцы выжимал воду из камня. И ведь выжал!
Начало ключевого матча сезона рисковало стать для гостей обескураживающим и напомнило, что арбитры в НХЛ — далеко не боги, коими их усиленно рисуют некоторые болельщики и эксперты. Всему виной — эпизод с броском Джоэля Фараби, который на девятой минуте отбил Чарли Линдгрен. И все бы ничего, не отрази голкипер «Кэпиталз» шайбу вверх и не спланируй она в его ворота сразу после того, как судьи потеряли ее из виду и поспешили остановить игру. Смешнее всего, что затянувшийся на несколько минут видеоповтор так и не принес хозяевам первый гол.
Реакция Джона Тортореллы на решение Келли Сатерлэнда говорит сама за себя. В качестве же компенсации люди в полосатых свитерах мгновенно углядели подножку от Тома Уилсона и в качестве компенсации подарили большинство пенсильванцам. Впору ли совету ветеранов «Филадельфии» во главе с Бобби Кларком после такого писать письмо Гэри Беттмэну с требованием реформировать систему судейства в НХЛ и перестать душить легендарный клуб?
Кто точно понимал всю важность и значимость сегодняшней встречи, так это Овечкин. В заключительной игре регулярки капитан «Столичных» на льду не растворился и сумел открыть счет. Под конец стартовой двадцатиминутки накатил на пятак и сумел удачно подставить клюшку под наброс Дилана Макилрата, сократив отставание от Гретцки в Великой погоне до 41-й шайбы.
«Очевидно, это был довольно сумасшедший бросок. Мы возьмем эту игру и пойдем дальше», — смеясь прокомментировал свой гол Ови в перерыве клубному телевещателю.
Однако как бы ни горели глаза у «Вашингтона», «Филадельфия» не желала спокойно смотреть за тем, как у нее идет насморку весь сезон. В середине второго периода «Флайерз» все-таки добились своего и сравняли счет благодаря голу Эрика Джонсона, здорово подправившему кистевой бросок Егора Замулы от синей линии.
Героем же второго периода для «Вашингтона» стал Линдгрен, не дрогнувший в главный момент всего регулярного чемпионата. Если бы не суперспасение американского вратаря, укравшего щитком гол у Тайсона Форстера, хозяева укатили бы на перерыв, ведя 2:1. Подвести партнеров и перечеркнуть целую россыпь шикарных матчей в своем исполнении один из ключевых игроков команды Спенсера Карбери сегодня попросту не мог.
Ну а в третьем периоде случилось то, что все предсказывали задолго до начала матча «Уэллс Фарго-центре». Для попадания в плей-офф парням Тортореллы нужно было кровь из носу обыгрывать «Кэпиталз» исключительно в основное время. Поэтому, когда за несколько минут до финальной сирены на табло горел счет 1:1, тренерам «Флаерз» не оставалось ничего, кроме как разыграть карту с шестым полевым игроком. Вот только гости, которых устраивала любая победа, мимо пустого створа не промахнулись, сделав столицу США счастливой. На чудесное спасение «Детройта» в параллельном матче им было уже плевать.
Теперь в первом раунде «Вашингтон» ждут «Рейнджерс» с Артемием Панариным, Игорем Шестеркиным и их бывшим тренером Питером Лавиолеттом, забравшим вместе с «синерубашечниками» Президентский кубок. Нам же пока ничего не остается, кроме как просто порадоваться за Овечкина и компанию — сегодня они испытывают искреннее человеческое счастье.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|81
|38
|43
|92
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|81
|38
|43
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|81
|46
|35
|102
|4
|Тампа-Бэй
|81
|44
|37
|96
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|81
|51
|30
|111
|2
|Виннипег
|81
|51
|30
|108
|3
|Колорадо
|81
|49
|32
|105
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|81
|43
|38
|91
|6
|Миннесота
|81
|39
|42
|88
|7
|Аризона
|81
|35
|46
|75
|8
|Чикаго
|80
|23
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|80
|49
|31
|107
|2
|Эдмонтон
|80
|49
|31
|104
|3
|Лос-Анджелес
|81
|43
|38
|97
|4
|Вегас
|80
|44
|36
|96
|5
|Калгари
|80
|37
|43
|79
|6
|Сиэтл
|81
|33
|48
|79
|7
|Анахайм
|81
|26
|55
|57
|8
|Сан-Хосе
|81
|19
|62
|47
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Детройт
|4 : 5 Б
|17.04
|02:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 2
|17.04
|02:00
|
Коламбус – Каролина
|6 : 3
|17.04
|02:00
|
Бостон – Оттава
|1 : 3
|17.04
|02:30
|
Флорида – Торонто
|5 : 2
|17.04
|03:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|- : -
|17.04
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|80
|142
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|81
|138
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|80
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|82
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|79
|56
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84