Зибанежаду из-за сломанного лезвия конька пришлось на колене возвращаться на скамейку «Рейнджерс»

«Рейнджерс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Питтсбургом».

В одном из эпизодов первого периода у форварда хозяев Мики Зибанежада сломалось лезвие конька. Шведскому нападающему пришлось на колене возвращаться на скамейку «Рейнджерс».