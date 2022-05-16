Шестеркин сделал несколько сейвов подряд перед заброшенной шайбой Крайдера в ворота «Питтсбурга»

«Рейнджерс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ принимают «Питтсбург».

На восьмой минуте форвард хозяев Крис Крайдер открыл счет в матче. При этом до гола голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал несколько сейвов в одной атаке «Пингвинз» и спас свои ворота от пропущенной шайбы.