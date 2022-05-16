Вратарь «Колорадо» Кемпер сможет сыграть в первом матче серии с «Сент-Луисом»

Вратарь «Колорадо» Дарси Кемпер сможет принять участие в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса».

31-летний канадец получил травму в третьем матче первого раунда против «Нэшвилла», когда клюшка форварда Райана Джохансена прошла сквозь маску вратаря.

«Я не знал, что произошло, пока не посмотрел повтор. Это произошло так быстро. Очевидно, довольно страшно, когда затронуты глаза, но знаете, мне очень повезло, что не было еще хуже», — приводит слова Кемпера официальный сайт НХЛ.

Также Кемпер сообщил, что готов принять участие в стартовом матче серии с «блюзменами».