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Заразившийся коронавирусом тренер «Монреаля» Дюшарм связывался с игроками по видеосвязи перед матчем с «Вегасом»

07:18
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Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм связывался с игроками по видеосвязи перед третьим матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (3:2 ОТ).

Как сообщил журналисту Рено Лавойе форвард «Канадиенс» Джош Андерсон, Дюшарм по видеосвязи поговорил с хоккеистами о плане на игру. Вместо Дюшарма руководил командой Люк Ричардсон, ему помогали Александр Берроуз и тренер вратарей Шон Берк.

Счет в матче стал 2-1 в пользу «Монреаля». Следующий матч пройдет 21 июня и начнется в 3:00 мск.

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