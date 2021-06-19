Заразившийся коронавирусом тренер «Монреаля» Дюшарм связывался с игроками по видеосвязи перед матчем с «Вегасом»

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм связывался с игроками по видеосвязи перед третьим матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (3:2 ОТ).

Как сообщил журналисту Рено Лавойе форвард «Канадиенс» Джош Андерсон, Дюшарм по видеосвязи поговорил с хоккеистами о плане на игру. Вместо Дюшарма руководил командой Люк Ричардсон, ему помогали Александр Берроуз и тренер вратарей Шон Берк.

Счет в матче стал 2-1 в пользу «Монреаля». Следующий матч пройдет 21 июня и начнется в 3:00 мск.