Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Монреаль» вышел вперед в серии с «Вегасом»

06:22
19 июня. «Монреаль» — «Вегас» — 3:2 ОТ. Фото Twitter
19 июня. «Монреаль» — «Вегас» — 3:2 ОТ. Фото Twitter
Теги:

«Монреаль» выиграл у «Вегаса» в третьем матче третьего раунда плей-офф НХЛ (3:2 ОТ). «Канадиенс» вышли вперед в серии — 2-1.

Следующая игра состоится 21 июня. Начало матча — 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Третий раунд

Третий матч

«Монреаль» — «Вегас» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Руа — 3, 23:16 — 0:1. Кауфилд — 2 (Сузуки), 23:54 — 1:1. Пьетранджело — 4 (Пачиоретти, Носек), 42:22 — 1:2. Андерсон — 2, 58:05 — 2:2. Андерсон — 3 (Байрон, Котканиеми), 72:53 — 3:2.

Вратари: Прайс — Флери.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (3+5+13+6) — 45 (17+13+10+5).

19 июня. Монреаль. Centre Bell.

Читайте также

Англия провела второй слабый матч подряд. Ее еще можно считать фаворитом Евро?
Матч Хорватия — Чехия не сыгран полностью: будет ли первый судейский скандал на Евро?
Не верится, что в отборе Россия громила эту Шотландию 4:0, а Дзюба забивал три. Мнение Рабинера о британском дерби
Англия и Шотландия сыграли вничью на Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд