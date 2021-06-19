«Монреаль» вышел вперед в серии с «Вегасом»
06:22
«Монреаль» выиграл у «Вегаса» в третьем матче третьего раунда плей-офф НХЛ (3:2 ОТ). «Канадиенс» вышли вперед в серии — 2-1.
Следующая игра состоится 21 июня. Начало матча — 3.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
Третий раунд
Третий матч
«Монреаль» — «Вегас» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Руа — 3, 23:16 — 0:1. Кауфилд — 2 (Сузуки), 23:54 — 1:1. Пьетранджело — 4 (Пачиоретти, Носек), 42:22 — 1:2. Андерсон — 2, 58:05 — 2:2. Андерсон — 3 (Байрон, Котканиеми), 72:53 — 3:2.
Вратари: Прайс — Флери.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 27 (3+5+13+6) — 45 (17+13+10+5).
19 июня. Монреаль. Centre Bell.
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