Самсонов о победе в серии с «Тампой»: «Я так взволнован, это большой результат для нас»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов поделился эмоциями после победы над «Тампой» (2:1 ОТ) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Россиянин признан второй звездой встречи.

«Я так взволнован, для нас это большой результат. Это была хорошая битва. Все проделали отличную работу. Неважно, как вы выигрываете, в овертайме или как-то еще. Просто одержите четыре победы», — сказал Самсонов после игры.

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Торонто». Команда вышла во второй раунд плей-офф впервые с 2004 года. В полуфинале Западной конференции «Мэйпл Ливз» встретятся с победителем серии «Бостон» — «Флорида» (3-3 в серии).