Стала известна первая пара второго раунда плей-офф НХЛ

Сегодня, 30 апреля, «Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» (5:4, 4-2) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

Благодаря этой победе «Ойлерз» одержали выиграли в серии со счетом 4-2 и прошли в полуфинал «Запада», где встретятся с «Вегасом», который в первом раунде переиграл «Виннипег» со счетом 4-1 в серии.

Последний раз «Эдмонтон» становился обладателем Кубка Стенли в 1990 году.

В прошлом розыгрыше Кубка Стенли «Ойлерз» вылетели из финала конференции, проиграв «Колорадо» со счетом 0-4 в серии.