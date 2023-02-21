Владелец «Вашингтона»: «Овечкин точно будет в топ-5 величайших игроков в истории»

Американский бизнесмен и владелец «Вашингтона» Тед Леонсис оценил шансы российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Тот темп, в котором он сейчас забивает, потребует два — два с половиной года, чтобы догнать Величайшего. На мой взгляд, если Алекс побьет рекорд Гретцки, а мы сможем выиграть еще один Кубок Стэнли, он должен попасть в обсуждение на лучшего игрока в истории. И он точно будет в топ-5 величайших в истории», — сказал Леонсис NBC Sports.

Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола.

В текущем сезоне россиянин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах в составе «Вашингтона».