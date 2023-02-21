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Сегодня, 18:45

Комментатор Федотов предположил, что Андрею Свечникову не хватает характера

Михаил Зислис
Обозреватель
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Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports

Комментатор, эксперт и агент Сергей Федотов в интервью «СЭ» высказался об игре нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. 22-летний россиянин забросил 19 шайб в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ, но ни одной в 19 играх 2023 года.

— От Андрея Свечникова ожидали, что он будет суперзвездой. Я был уверен, что он не тот игрок, что ему еще нужно добавлять. Сейчас уже года три он топчется на одном месте, иногда выдавая сумасшедшие серии. Чего ему не хватает? Мне кажется, что, возможно, таланта, потому что мне не верится, что он плохо тренируется или не работает над собой.

— Да, стоит об этом задуматься. Я бы даже сказал, что ему не технического оснащения не хватает, а, возможно, характера, внутреннего мира. Начинал этот сезон Андрей очень здорово, а потом что-то не пошло.

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Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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3 Рейнджерс 57 33 24 75
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5 Питтсбург 56 27 29 63
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3 Тампа-Бэй 55 35 20 73
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 57 35 22 71
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 56 30 26 65
5 Нэшвилл 54 26 28 58
6 Сент-Луис 56 26 30 55
7 Аризона 57 20 37 49
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 56 34 22 72
2 Лос-Анджелес 57 32 25 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 57 30 27 68
5 Калгари 57 26 31 63
6 Ванкувер 56 22 34 48
7 Сан-Хосе 58 18 40 47
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 102
Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

 55 82
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 56 41
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 55 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 25 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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