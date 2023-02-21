Комментатор Федотов предположил, что Андрею Свечникову не хватает характера

Комментатор, эксперт и агент Сергей Федотов в интервью «СЭ» высказался об игре нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. 22-летний россиянин забросил 19 шайб в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ, но ни одной в 19 играх 2023 года.

— От Андрея Свечникова ожидали, что он будет суперзвездой. Я был уверен, что он не тот игрок, что ему еще нужно добавлять. Сейчас уже года три он топчется на одном месте, иногда выдавая сумасшедшие серии. Чего ему не хватает? Мне кажется, что, возможно, таланта, потому что мне не верится, что он плохо тренируется или не работает над собой.

— Да, стоит об этом задуматься. Я бы даже сказал, что ему не технического оснащения не хватает, а, возможно, характера, внутреннего мира. Начинал этот сезон Андрей очень здорово, а потом что-то не пошло.