Комментатор Федотов предположил, что Андрею Свечникову не хватает характера
Комментатор, эксперт и агент Сергей Федотов в интервью «СЭ» высказался об игре нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. 22-летний россиянин забросил 19 шайб в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ, но ни одной в 19 играх 2023 года.
— От Андрея Свечникова ожидали, что он будет суперзвездой. Я был уверен, что он не тот игрок, что ему еще нужно добавлять. Сейчас уже года три он топчется на одном месте, иногда выдавая сумасшедшие серии. Чего ему не хватает? Мне кажется, что, возможно, таланта, потому что мне не верится, что он плохо тренируется или не работает над собой.
— Да, стоит об этом задуматься. Я бы даже сказал, что ему не технического оснащения не хватает, а, возможно, характера, внутреннего мира. Начинал этот сезон Андрей очень здорово, а потом что-то не пошло.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|37
|18
|82
|2
|Нью-Джерси
|56
|37
|19
|79
|3
|Рейнджерс
|57
|33
|24
|75
|4
|Айлендерс
|60
|29
|31
|65
|5
|Питтсбург
|56
|27
|29
|63
|6
|Вашингтон
|58
|28
|30
|62
|7
|Филадельфия
|58
|23
|35
|56
|8
|Коламбус
|57
|18
|39
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|43
|13
|91
|2
|Торонто
|57
|34
|23
|76
|3
|Тампа-Бэй
|55
|35
|20
|73
|4
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|5
|Баффало
|54
|28
|26
|60
|6
|Детройт
|55
|26
|29
|60
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|56
|23
|33
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|57
|35
|22
|71
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|56
|30
|26
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|26
|28
|58
|6
|Сент-Луис
|56
|26
|30
|55
|7
|Аризона
|57
|20
|37
|49
|8
|Чикаго
|55
|18
|37
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|56
|34
|22
|72
|2
|Лос-Анджелес
|57
|32
|25
|71
|3
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|68
|5
|Калгари
|57
|26
|31
|63
|6
|Ванкувер
|56
|22
|34
|48
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|57
|17
|40
|41
|21.02
|00:00
|
Калгари – Филадельфия
|3 : 4
|21.02
|00:00
|
Сан-Хосе – Сиэтл
|4 : 0
|21.02
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|2 : 4
|21.02
|03:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|1 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|79
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|25
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20