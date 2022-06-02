Хедман высказался о серии «Тампы» без двух поражений подряд в плей-офф НХЛ с 2017 года

Защитник «Тампы» Виктор Хедман поделился мнением о том, что команда не проигрывает два матча подряд в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 2017 года.

Сегодня, 2 июня, «Лайтнинг» потерпел поражение от «Рейнджерс» в первой встрече 1/2 финала плей-офф НХЛ (2:6).

«Никогда не хочется проигрывать два матча подряд, — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ. — Поэтому для нас восстановление будет очень важным. Мы ментально сильная команда, и мы придем в норму. Следующая игра будет важна для нас».

Вторая игра в серии состоится 4 июня и пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Начало — 3.00 (мск).