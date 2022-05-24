Василевский вышел на третье место по количеству побед в плей-офф среди европейских вратарей

«Тампа» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Флориду» (2:0).

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский вошел в топ-3 по количеству побед в плей-офф среди вратарей из Европы. По этому показателю он сравнялся с финном Тууккой Раском (57). На второй строчке Хенрик Лундквист (61), лидирует швед Доминик Гашек (65).

«Тампа» одержала четвертую победу подряд и вышла в полуфинал плей-офф НХЛ. В финале Восточной конференции «Лайтнинг» встретятся с победителем пары «Каролина» — «Рейнджерс» (2-1 в серии).