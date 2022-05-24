Только 5 из 17 последних обладателей Президентского кубка смогли выйти в полуфинал плей-офф НХЛ

«Флорида» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ уступила «Тампе» со счетом 0:2.

Таким образом, «Пантерз» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв со счетом 0-4 в серии. Только 5 из 17 последних обладателей Президентского кубка смогли дойти до полуфинала плей-офф. Две команды — «Детройт» (2008) и «Чикаго» (2013) — смогли стать обладателями Кубка Стэнли.

В финале Восточной конференции «Тампа» встретится с победителем серии «Каролина» — «Рейнджерс» (2-1 в серии).