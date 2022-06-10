Бросок Кучерова на последней секунде матча спровоцировал потасовку игроков «Тампы» и «Рейнджерс»

«Тампа» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграла «Рейнджерс» (3:1).

На последней секунде встречи форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров нанес бросок по воротам соперника не понравился игрокам «Рейнджерс», из-за чего началась массовая потасовка после финальной сирены. Драку Стивена Стэмкоса и Алексиса Лафренье пришлось останавливать судьям.

Счет в серии 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 12 июня и начнется в 3:00 мск.