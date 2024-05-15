Задоров снова набрал очки, а «Ванкувер» совершил камбэк. Но победил «Эдмонтон»

«Нефтяники» сравняли счет в серии.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Драйзайтль — 8 (бол., Макдэвид, Бушар), 11:10 — 1:0. Нюджент-Хопкинс — 2 (Экхольм), 39:20 — 2:0. Гарлэнд — 2 (Линдхольм, Задоров), 46:54 — 2:1. Босер — 8 (Хьюз, Петтерссон), 58:19 — 2:2. Бушар — 4 (Драйзайтль, Кейн), 59:21 — 3:2.

Вратари: Пикар — Шилов (57:22 — 58:19, 59:32).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (8+14+8) — 21 (4+9+8).

Наши: — - Задоров (22.01/3/0), Михеев (12.33/0/-1).

15 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.

Счет в серии: 2-2.

Пока ни один матч этой серии против «Ванкувера» не становился простым для «Эдмонтона»: дважды «Ойлерз» проигрывали после того, как вели в счете, а единственную победу одержали лишь в овертайме.

Еще месяц назад нельзя было поверить, что основными вратаря в игре второго раунда станут Артур Шилов и Кэлвин Пикар. Если Шилов уже получил неофициальное звание главной сенсации плей-офф, то Пикар сегодня впервые вышел в стартовом составе.

В первом периоде дебютного матча вратарю «Ойлерз» практически не нужно было вступать в игру. Несмотря на шесть минут большинства, «Ванкувер» ничего не создал у ворот «нефтяников». Зато «Эдмонтон» единственную попытку игры в формате «5 на 4» реализовать смог: Коннор Макдэвид вывел Леона Драйзайтля на бросковую позицию, и немец буквально прошил вратаря «Ванкувера».

Во втором периоде «Эдмонтон» не стал отдавать инициативу, а на последней минуте игрокам «Ойлерз» даже удалось удвоить преимущество — Райан Нюджент-Хопкинс воспользовался неразберихой в защите «Ванкувера».

Казалось, что «Эдмонтон» все уроки по ходу серии уже усвоил, и в этот раз свое точно не упустит. Но нет. Сначала Конор Гарланд сократил отставание в счете. Кстати, ассистировал ему Никита Задоров, на счету которого уже 8 очков (4+4) в 10 матчах плей-офф.

А в самом конце Брок Босер дал бильярдного «свояка» от коньков игроков «Эдмонтона». Полная уверенность, что впереди ждет овертайм, была у всех, кроме Эвана Бушара, который идеальным броском с синей линии в верхний угол принес-таки «Эдмонтону» вторую победу в серии.