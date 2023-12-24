«Тампа» по буллитам обыграла «Вашингтон», Василевский отразил 32 броска

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Вашингтон» со счетом 2:1.

В основное время на гол Люка Гленденинга «Кэпиталз» ответили точным броском Энтони Манты, победный буллит забросил Виктор Хедман. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 броска.

После этого матча «Тампа» и «Вашингтон» набрали по 29 очков и расположились на восьмой и седьмой строчке Восточной конференции.