«Торонто» на выезде обыграл «Коламбус», Тарасов отразил 26 бросков
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Коламбус» со счетом 4:1.
В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще по голу забили Джон Таварес и Вильям Нюландер. У «Блю Джэкетс» шайбу забросил Джастин Дэнфорт, вратарь Даниил Тарасов отразил 26 бросков из 30.
После этого матча «Торонто» с 40 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 28 очками — на предпоследней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Мэттьюс — 27 (Марнер), 8:20 — 0:1. Дэнфорт — 8 (Годро, Фантилли), 20:22 — 1:1. Таварес — 10 (Броди, Нюландер), 22:58 — 1:2. Мэттьюс — 28 (бол., Марнер, Нюландер), 28:21 — 1:3. Нюландер — 16 (мен., Мэттьюс, Маккейб), 51:51 — 1:4.
Вратари: Тарасов — Джонс.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 28 (14+5+9) — 30 (14+5+11).
Наши: Воронков (14.39/2/-1), Марченко (19.30/4/-2), Проворов (23.20/0/-1), Чинахов (18.58/2/-1) — -.
24 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 17806 зрителей
|Столичный дивизион
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|Рейнджерс
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|9
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|15
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|33
|17
|16
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|И
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|П
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|19
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|44
|2
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|17
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|40
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|19
|14
|40
|4
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|16
|18
|37
|5
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|16
|17
|36
|6
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|15
|18
|35
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|34
|14
|20
|31
|8
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|28
|11
|17
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|20
|12
|44
|2
|Виннипег
|32
|20
|12
|43
|3
|Колорадо
|33
|20
|13
|42
|4
|Нэшвилл
|34
|19
|15
|38
|5
|Аризона
|32
|17
|15
|36
|6
|Сент-Луис
|32
|16
|16
|33
|7
|Миннесота
|31
|14
|17
|32
|8
|Чикаго
|32
|10
|22
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|34
|22
|12
|47
|2
|Вегас
|35
|21
|14
|47
|3
|Лос-Анджелес
|29
|18
|11
|40
|4
|Калгари
|33
|14
|19
|33
|5
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|6
|Сиэтл
|34
|11
|23
|31
|7
|Анахайм
|32
|12
|20
|24
|8
|Сан-Хосе
|33
|9
|24
|21
|24.12
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|- : -
|24.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|3 : 2
|24.12
|03:00
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|1 : 2 Б
|24.12
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|1 : 4
|24.12
|03:00
|
Миннесота – Бостон
|3 : 2
|24.12
|03:30
|
Рейнджерс – Баффало
|- : -
|24.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|- : -
|24.12
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|- : -
|24.12
|04:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|24.12
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|- : -
|24.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
|24.12
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|57
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|33
|53
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|31
|45
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|30
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|34
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|23
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93