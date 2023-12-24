«Миннесота» обыграла «Бостон», Капризов забросил шайбу

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 3:2.

В составе «Уайлд» отличились Джоэль Эрикссон, Кирилл Капризов и Маркус Фолиньо. У «Брюинз» шайбы забросили Давид Пастрняк и Морган Гики.

После этого матча «Миннесота» с 34 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Бостон» с 44 очками — на второй строчке «Востока».