В этом сезоне НХЛ будет абсолютно новый обладатель Кубка Стэнли
В 2023 году в НХЛ будет абсолютно новый чемпион.
В финале Кубка Стэнли сыграют «Вегас» и «Флорида», которые ранее не выигрывали трофей.
«Голден Найтс» и «Пантерз» по разу выходили в финал Кубка Стэнли. «Вегас» в 2018 году проиграл «Вашингтону» (1-4), а «Флорида» — «Колорадо» в 1996 году (0-4).
Клуб «Флорида» был основан в 1993 году, а «Вегас» был создан в 2017 году.
Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между этими командами состоится 4 июня в Лас-Вегасе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|30.05
|03:00
|
Даллас – Вегас
|0 : 6
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