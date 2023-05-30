В этом сезоне НХЛ будет абсолютно новый обладатель Кубка Стэнли

В 2023 году в НХЛ будет абсолютно новый чемпион.

В финале Кубка Стэнли сыграют «Вегас» и «Флорида», которые ранее не выигрывали трофей.

«Голден Найтс» и «Пантерз» по разу выходили в финал Кубка Стэнли. «Вегас» в 2018 году проиграл «Вашингтону» (1-4), а «Флорида» — «Колорадо» в 1996 году (0-4).

Клуб «Флорида» был основан в 1993 году, а «Вегас» был создан в 2017 году.

Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между этими командами состоится 4 июня в Лас-Вегасе.