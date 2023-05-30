Россиянин восьмой год подряд выиграет Кубок Стэнли
В восьмой раз подряд Кубок Стэнли выиграет российский хоккеист.
В финал плей-офф НХЛ-2023 вышли «Флорида» и «Вегас», в составе обеих команд есть представители России. У «Флориды» это вратарь Сергей Бобровский, а у «Вегаса» — нападающий Иван Барбашев.
Бобровский еще ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, Барбашев становился обладателем трофея в 2019 году вместе с «Сент-Луисом».
Российские обладатели Кубка Стэнли в последних 7 сезонах НХЛ:
2016: Евгений Малкин («Питтсбург»)
2017: Евгений Малкин («Питтсбург»)
2018: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов («Вашингтон»)
2019: Владимир Тарасенко, Иван Барбашев («Сент-Луис»)
2020: Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев, Александр Волков («Тампа-Бэй»)
2021: Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»)
2022: Валерий Ничушкин («Колорадо»)
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|30.05
|03:00
|
Даллас – Вегас
|0 : 6