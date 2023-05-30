Маршессо — о трофее Кэмпбелла: «Это не тот приз, к которому «Вегас» хочет прикоснуться»

Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо высказался о том, что игроки команды не дотронулись до приза Кэмпбелла.

«Голден Найтс» обыграли «Даллас» в финале Западной конференции (4-2). На церемонии награждения призом Кларенса Кэмпбелла ни один игрок команды не прикоснулся к трофею.

«В первый год мы прикасались к нему, и это сработало не очень хорошо для нас. Мы упорно трудились, чтобы оказаться в таком положении, но это не тот трофей, к которому мы хотим прикоснуться», — приводит слова Маршессо сайт НХЛ.

В 2018 году игроки «Вегаса» после победы в Западной конференции дотрагивались до трофея Кэмпбелла, и в финале Кубка Стэнли команда уступила «Вашингтону» (1-4).

Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой» состоится 4 июня в Лас-Вегасе.