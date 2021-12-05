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Тарасов стал 152-м вратарем, которому забивал Овечкин в НХЛ

04:44
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

36-летний россиянин поразил ворота голкипера Даниила Тарасова. Тарасов стал 152-м вратарем, которому Овечкин забивал в НХЛ. Для капитана столичной команды этот гол стал 750-м в лиге.

На данный момент Овечкин набрал 39 (20+19) очков в 25 матчей.

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Сергей Разин все материалы автора
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