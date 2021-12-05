Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Расклады после 750-го гола Александра
04:35
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
Для 36-летнего россиянина эти шайба стала 750-й в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
Таким образом, для того, чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 16 голов, на 2-е — 51, на 1-е — 144.
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