Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Расклады после 750-го гола Александра

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Для 36-летнего россиянина эти шайба стала 750-й в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того, чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 16 голов, на 2-е — 51, на 1-е — 144.