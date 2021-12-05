Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Расклады после 750-го гола Александра

04:35
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
Теги:

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Для 36-летнего россиянина эти шайба стала 750-й в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того, чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 16 голов, на 2-е — 51, на 1-е — 144.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
«Я в бешенстве, она стучала мне по палкам». Йохауг проиграла 0,3 секунды и винит в этом русскую лыжницу
Захарова отреагировала на заявление Псаки о праве Украины на вступление в НАТО
0