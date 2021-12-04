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НХЛ: «Вашингтон» — «Коламбус», «Миннесота» — «Торонто» и другие матчи

18:00
«Вашингтон» Александра Овечкина сыграет против «Коламбуса». Фото USA Today Sports
«Вашингтон» Александра Овечкина сыграет против «Коламбуса». Фото USA Today Sports
Теги:
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

4 декабря, суббота

«Флорида» — «Сент-Луис» (21.00 мск)

5 декабря, воскресенье

«Бостон» — «Тампа-Бэй» (3.00 мск)

«Вашингтон» — «Коламбус» (3.00)

«Детройт» — «Айлендерс» (3.00)

«Каролина» — «Баффало» (3.00)

«Миннесота» — «Торонто» (3.00)

«Нэшвилл» — «Монреаль» (3.00)

«Оттава» — «Колорадо» (3.00)

«Рейнджерс» — «Чикаго» (4.00)

«Ванкувер» — «Питтсбург» (6.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Сергей Ревенко все материалы автора
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