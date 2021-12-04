НХЛ: «Вашингтон» — «Коламбус», «Миннесота» — «Торонто» и другие матчи
18:00
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
4 декабря, суббота
«Флорида» — «Сент-Луис» (21.00 мск)
5 декабря, воскресенье
«Бостон» — «Тампа-Бэй» (3.00 мск)
«Вашингтон» — «Коламбус» (3.00)
«Детройт» — «Айлендерс» (3.00)
«Каролина» — «Баффало» (3.00)
«Миннесота» — «Торонто» (3.00)
«Нэшвилл» — «Монреаль» (3.00)
«Оттава» — «Колорадо» (3.00)
«Рейнджерс» — «Чикаго» (4.00)
«Ванкувер» — «Питтсбург» (6.00)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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