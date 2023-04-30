Тарасенко признан второй звездой матча с «Нью-Джерси»

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Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко стал второй звездой шестого матча первого раунда плей-офф против «Нью-Джерси» (5:2).

31-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форврад Крис Крайдер, у которого 3 (1+2) очка. Третья звезда — нападающий Мика Зибанежад, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем плей-офф Тарасенко набрал 4 (3+1) очка в шести матчах.