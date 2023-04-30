Костин забросил вторую шайбу в серии с «Лос-Анджелесом»

Читать «СЭ» в

Форвард «Эдмонтона» Клим Костин отличился в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Лос-Анджелеса».

23-летний россиянин забросил шайбу на 13-й минуте и сделал счет 2:1.

На данный момент на счету Костина 2 гола в 6 матчах плей-офф.