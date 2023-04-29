Кубок Стэнли, 30 апреля: «Тампа» — «Торонто», «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» и другие матчи

Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Восток». Шестые матчи

2.00 (мск). «Тампа-Бэй» — «Торонто»

Счет в серии — 2-3

3.00. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»

Счет в серии — 2-3

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Запад». Шестой матч

5.00. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

Счет в серии — 2-3

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