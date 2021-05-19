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Тарасенко и Биннингтон пропустили тренировку «Сент-Луиса» перед матчем против «Колорадо»

21:38
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Нападающий Владимир Тарасенко и голкипер Джордан Биннингтон пропустили утреннюю тренировку «Сент-Луиса» перед вторым матчем серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо», сообщает в Twitter журналист Адриан Дейтер.

Ранее генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг сообщил положительных результатах теста на коронавирус у нескольких игроков команды. По мнению руководства клуба они являются ложноположительными.

Счет в серии — 1-0 в пользу «Колорадо». Второй матч серии состоится завтра, 20 мая, в 5:30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/adater/status/1395079574048763906

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