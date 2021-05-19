Фолиньо о Капризове: «В начале сезона он написал: «Хочу работать с лучшими игроками, а не с дерьмовыми»

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо рассказал историю о том, как форвард «Уайлд» Кирилл Капризов выражал недовольство тренировками в начале сезона-2020/21.

«У нас есть командный чат. Вот-вот должен был стартовать тренировочный лагерь. Каждый вечер человек из PR-отдела писал, в какой группе мы будем, потому что из-за коронавирусного протокола должно быть 2-3 группы. Всегда получалось так, что старшие парни, более опытные хоккеисты оказывались в одной группе: Зукарелло, Паризе, другие ребята, я. Кирилл туда не попадал, всегда был во второй группе. А во второй группе всегда были... парни из состава такси. Так длилось 2-4 дня. Кирилл не тренировался с нами, мы вообще об этом не думали.

И тут однажды вечером Капризов написал сообщение. До этого он вообще никому ничего не писал, не говорил по-английски. А тут вдруг написал: «Что за дерьмо? Я хочу тренироваться с лучшими, а не с дерьмовыми игроками», — рассказал Фолиньо в интервью Spittin' Chiclets.

Фолиньо также рассказал о реакции команды на сообщение Капризова.

«Все взорвалось, как будто парни не знали друг друга. Капризов написал это всем, и парни из состава такси тоже были в чате. Все вступили в разговор, даже Кэм Тэлбот, хотя его еще не было в команде. На следующий день на тренировке Капризов просто смотрел в пол. Никому не смотрел в глаза. Это было смешно. Кирилл не стал выяснять отношения, он думал, что написал человеку из PR-отдела, а вышло так, что он написал нам всем. Мы потом все время шутили: «Кирилл, все в порядке? Все хорошо?».

По отношению к делу он напоминает Малкина, но он не ведет себя, как говнюк, он просто пытается быть лучшим. В одном из последних матчей Кирилл выдал шикарный пас, я даже не понял, как он умудрился это сделать. Зукарелло должен был замыкать, но у него не вышло. Я подъехал, сказал: «Кирилл, отличный пас!», а он на меня так посмотрел... Он очень расстроился из-за того, что мы не забили. Он счастлив, когда забивает, но всегда хочет забить еще. Хотел бы я иметь такую психологию, особенно в 23-24 года", — добавил Фолиньо.

Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате 24-летний россиянин набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах.