Столичный дивизион стал победителем Матча звезд НХЛ, Кузнецов забросил одну шайбу

Столичный дивизион в финале Матча звезд НХЛ обыграл Центральный дивизион со счетом 5:3.

В составе победителей дубль оформил Клод Жиру, еще по шайбе забросили Евгений Кузнецов, Крис Крайдер и Джек Хьюз. У Центрального дивизиона отличились Клэйтон Келлер, Назем Кадри и Джо Павелски с передачи Кирилла Капризова.

Победители получат миллион долларов. Лучшим игроком Матча звезд стал Клод Жиру, который получит автомобиль.