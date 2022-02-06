Центральный дивизион обыграл Атлантический дивизион в Матче звезд НХЛ

В 1/2 финала Матча звезд НХЛ сборная Центрального дивизиона победила команду Атлантического дивизиона (8:5).

Дубль у победителей сделали Джордан Кайру и Алекс Дебринкэт. Также отличились Назем Кадри, Кайл Коннор, Роман Йоси и Джо Павелски. У Атлантического дивизиона забивали Джонатан Юбердо, Остон Мэттьюс, Патрис Бержерон, Мартин Далин и Стивен Стэмкос.

В финале Центральный дивизион сыграет со Столичным дивизионом. Победители получат миллион долларов.

Матч звезд НХЛ

1/2 финала

Центральный дивизион — Атлантический дивизион — 8:5 (3:2)