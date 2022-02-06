Клод Жиру признан лучшим игроком Матча звезд НХЛ

Столичный дивизион в финале Матча звезд НХЛ обыграл Центральный дивизион со счетом 5:3.

Дубль на счету Клода Жиру, который стал лучшим игроком Матча звезд. 34-летний канадец получит автомобиль от спонсора.