Стэмкос заявил, что у игроков «Тампы» нет никакой паники после поражения от «Айлендерс»
05:23
Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос подвел итоги первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли аротив «Айлендерс» (1:2).
«Мне нужно лучше действовать. Но мы знали, что серия будет сложной, не испытывали никаких иллюзий на этот счет. Так что никакой паники у нас нет. Мы в таких ситуациях уже бывали», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 16 июня и начнется в 3:00 мск.
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