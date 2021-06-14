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Стэмкос заявил, что у игроков «Тампы» нет никакой паники после поражения от «Айлендерс»

05:23
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Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос подвел итоги первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли аротив «Айлендерс» (1:2).

«Мне нужно лучше действовать. Но мы знали, что серия будет сложной, не испытывали никаких иллюзий на этот счет. Так что никакой паники у нас нет. Мы в таких ситуациях уже бывали», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 16 июня и начнется в 3:00 мск.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей