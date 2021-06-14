Барзал: «Оборона «Айлендерс» закрыла калитку и не дала «Тампе» много шансов»

Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал подвел итоги первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:1).

«Все сыграли очень ответственно, а оборона закрыла калитку и не дала сопернику много шансов после быстрых атак. Мне очень понравилось, как все сыграли», — приводит слова Барзала официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 16 июня и начнется в 3:00 мск.