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Барзал: «Оборона «Айлендерс» закрыла калитку и не дала «Тампе» много шансов»

04:44
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Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал подвел итоги первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:1).

«Все сыграли очень ответственно, а оборона закрыла калитку и не дала сопернику много шансов после быстрых атак. Мне очень понравилось, как все сыграли», — приводит слова Барзала официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 16 июня и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей