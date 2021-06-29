Стэмкос о Кучерове: «Прямо сейчас он играет как настоящий зверь»
08:26
Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос высказался об игре своего партнера по команде, Никиты Кучерова в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (5:1).
«Кучеров — один из лучших хоккеистов мира. Прямо сейчас он играет как настоящий зверь. Он очень хорош», — приводит журналист The Athletic Джо Смит слова Стэмкоса.
Steven Stamkos on Nikita Kucherov: «That's one of the best players in the world. He's playing like a beast right now. He's so, so good.»— Joe Smith (@JoeSmithTB) June 29, 2021
«Тампа» ведет в серии с «Монреалем» со счетом 1-0. Второй матч состоится 1 июля. Кучеров набрал 3 (2+1) очка в первой игре и был признан первой звездой встречи.
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