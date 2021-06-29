Кучеров признан первой звездой первого матча финала Кубка Стэнли
06:18
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков первого матча финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль» (5:1). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой стал российский нападающий Никита Кучеров. Он отметился двумя голами и голевой передачей.
Второй звездой стал нападающий Брйден Пойнт, сделавший три голевые передачи. Замкнул тройку лучших защитник Эрик Чернак, открывший счет в этой встрече.
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