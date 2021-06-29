Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кучеров признан первой звездой первого матча финала Кубка Стэнли

06:18

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков первого матча финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль» (5:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский нападающий Никита Кучеров. Он отметился двумя голами и голевой передачей.

Второй звездой стал нападающий Брйден Пойнт, сделавший три голевые передачи. Замкнул тройку лучших защитник Эрик Чернак, открывший счет в этой встрече.

Читайте также

Мбаппе провалил Евро. Решающий промах с пенальти, ноль голов и скандалы с партнерами
Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Нидерланды намерены отправить в отставку Де Бура после вылета с Евро-2020
Бывший спортивный директор «Локомотива» назвал причины вылета сборной России с Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд