Таблица лучших бомбардиров Кубка Стэнли: Кучеров занимает пятое место перед финалом

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров занимает пятое место в таблице лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

На счету россиянина 23 (7+16) очка в 17 матчах этого плей-офф. Кучеров является лучшим бомбардиром среди представителей «Тампы» и «Колорадо», которые встретятся в финале.

Первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли занимает Коннор Макдэвид, у которого 33 (10+23) очка в 16 матчах. На второй строчке — одноклубник Макдэвида, Леон Драйзайтль с 32 (7+25) очками в 16 играх. Третье место — у Мики Зибанежада из «Рейнджерс», набравшего 24 (10+14) очка в 20 матчах.

Финал Кубка Стэнли «Тампа» — «Колорадо» стартует 16 июня. Время начала первого матча серии — 3.00 (мск).

Список лучших бомбардиров Кубка Стэнли-2022 перед финальной серией:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 33 (10+23) в 16 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 32 (7+25) в 16 матчах

3. Мика Зибанежад («Рейнджерс») — 24 (10+14) в 20 матчах

4. Адам Фокс («Рейнджерс») — 23 (5+18) в 20 матчах

5. Никита Кучеров («Тампа») — 23 (7+16) в 17 матчах

6. Кэйл Макар («Колорадо») — 22 (5+17) в 14 матчах

7. Натан Маккиннон («Колорадо») — 18 (11+7) в 14 матчах

8. Микко Рантанен («Колорадо») — 17 (5+12) в 14 матчах

9. Габриэль Ландескуг («Колорадо») — 17 (8+9) в 14 матчах