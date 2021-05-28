Статистика Свечникова в первом раунде плей-офф против «Нэшвилла»: 3 очка, 23 броска в створ и 8 минут штрафа
09:17
«Каролина» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграла «Нэшвилл» со счетом 4:3 и вышла во второй раунд.
Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сыграл во всех шести матчах серии. На счету 21-летнего россиянина 3 (1+2) очка, 23 броска в створ ворот, 8 минут штрафа при среднем времени на льду 19:12 за матч и показателе полезности «+2».
«Каролина» во втором раунде плей-офф НХЛ встретится с «Тампой», которая ранее обыграла «Флориду» со счетом 4-2 в серии.
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