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Статистика Михеева в пяти матчах серии с «Монреалем»: 0 очков, 7 бросков по воротам и 6 силовых приемов

09:05
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«Торонто» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил в овертайме «Монреалю» со счетом 3:4.

Форвард «Мэйпл Ливз» Илья Михеев провел все пять встреч серии. На счету 26-летнего россиянина ни одного очка, 7 бросков по воротам, 6 хитов и 13:10 в среднем за игру.

Михеев выступает за «Торонто» с сезона-2019/20. На данный момент в двух розыгрышах плей-офф он не набрал ни одного очка.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Шестой матч пройдет 29 мая в Монреале и начнется в 23:00 мск.

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