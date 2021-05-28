Статистика Михеева в пяти матчах серии с «Монреалем»: 0 очков, 7 бросков по воротам и 6 силовых приемов
09:05
«Торонто» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил в овертайме «Монреалю» со счетом 3:4.
Форвард «Мэйпл Ливз» Илья Михеев провел все пять встреч серии. На счету 26-летнего россиянина ни одного очка, 7 бросков по воротам, 6 хитов и 13:10 в среднем за игру.
Михеев выступает за «Торонто» с сезона-2019/20. На данный момент в двух розыгрышах плей-офф он не набрал ни одного очка.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Шестой матч пройдет 29 мая в Монреале и начнется в 23:00 мск.
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