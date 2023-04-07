«Сиэтл» впервые вышел в плей-офф НХЛ

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» (4:2).

Благодаря этой победе «Кракен» впервые в своей истории вышел в плей-офф. В прошлом сезоне, который стал первым для команды, «Сиэтл» занял предпоследнее место в Западной конференции.

«Сиэтл» с 96 очками занимает седьмое место в Западной конференции.