Купер о 12 пропущенных шайбах за два матча: «В обеих играх «Тампа» начинала очень неуверенно»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:6). Ранее «Лайтнинг» уступили «Рейнджерс» (3:6).

«В обеих играх мы начинали очень неуверенно. И вы можете сидеть здесь и говорить, что после первого периода счет был 0:0. Но второй период был прямым следствием того, что было в первом. Тяжело, когда парни выходят на лед, но не готовы или не хотят играть правильно, и вот результат», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.