Купер о 12 пропущенных шайбах за два матча: «В обеих играх «Тампа» начинала очень неуверенно»
Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:6). Ранее «Лайтнинг» уступили «Рейнджерс» (3:6).
«В обеих играх мы начинали очень неуверенно. И вы можете сидеть здесь и говорить, что после первого периода счет был 0:0. Но второй период был прямым следствием того, что было в первом. Тяжело, когда парни выходят на лед, но не готовы или не хотят играть правильно, и вот результат», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
«Тампа» с 96 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 89 очками — на восьмой строчке.
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|7.04
|02:00
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Флорида – Оттава
|7 : 2
|7.04
|02:00
|
Детройт – Баффало
|6 : 7 Б
|7.04
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|4 : 1
|7.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|8 : 1
|7.04
|02:00
|
Бостон – Торонто
|2 : 1 ОТ
|7.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|6 : 2
|7.04
|02:30
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|6 : 1
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|7.04
|03:00
|
Нэшвилл – Каролина
|3 : 0
|7.04
|03:30
|
Даллас – Филадельфия
|4 : 1
|7.04
|05:00
|
Ванкувер – Чикаго
|3 : 0
|7.04
|05:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|5 : 2
|7.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|2 : 6
|7.04
|05:30
|
Сиэтл – Аризона
|4 : 2
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