Игроки «Флориды» и «Оттавы» получили 166 минут штрафа в матче

«Флорида» дома выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

По итогам встречи команды заработали 166 минут штрафа на двоих: «Пантерз» — 78 минут, «Сенаторз» — 88.

В середине второго периода на льду завязалась массовая потасовка. После которой, игроки «Оттавы» Патрик Браун, Марк Кастелич, Брэйди Ткачак и игрок «Флориды» Мэтью Ткачак заработали по 17 минут штрафа. Марк Стаал из «Флориды» получил 15 штрафных минут, а игрок «Пантерз» Дживани Смит — 21 минуту.