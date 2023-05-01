«Сиэтл» во втором раунде плей-офф встретится с «Далласом»

«Сиэтл» в первом раунде плей-офф НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 4-3 в серии.

Во втором раунде «Кракен» встретятся с «Далласом», который ранее обыграл «Миннесоту» (2-4).

Для «Сиэтла» это первый плей-офф за два года существования клуба в НХЛ.