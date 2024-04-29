Ничушкин оформил первый хет-трик в НХЛ

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил три шайбы в третьем матче серии плей-офф НХЛ против «Виннипега» (5:1).

Это первый хет-трик 29-летнего россиянина в лиге за 580 матчей. Он был признан первой звездой встречи.

В текущем плей-офф Ничушкин набрал 6 (6+0) очков в четырех матчах.