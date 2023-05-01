Кубок Стэнли, 1 мая: «Бостон» — «Флорида», «Колорадо» — «Сиэтл»

Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Восток». Седьмой матч

1.30 (мск). «Бостон» — «Флорида»

Счет в серии — 3-3

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Запад». Седьмой матч

4.30. «Колорадо» — «Сиэтл»

Счет в серии — 3-3

Кубок Стэнли-2023: новости и статьи, обзоры матчей плей-офф НХЛ и статистика, календарь и сетка — по ссылке.